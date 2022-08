“Gewohnheitseffekt setzt langsam ein”

Seit gut zwei Monaten läuft es am Schillerplatz andersherum. Die Einbahnstraßenregelung in der Kleinen Kapellenstraße wurde umgedreht. Von der Raiffeisenstraße aus können Autofahrer nun rechts abbiegen. Der Zuweg vom Alten Rathaus kommend ist dagegen tabu. An Wochenmarkt-Tagen bleibt das Teilstück vor der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz zusätzlich gesperrt. Dort stellen dann Anbieter ihre Stände auf. Wie die neue Regelung angenommen wurde und wie die Stadt auf Verstöße reagiert hat das Tagblatt gefragt. Der für die Ordnungsbehörde zuständige Beigeordnete Hans Schwind (CDU) lieferte die Antworten.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Montagsausgabe, 29. August 2022.