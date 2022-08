Der Termin an Allerheiligen (1.11.2022) steht, die Halle ist gebucht, die Vorbereitungen durch den Freundeskreis Iquique laufen auf Hochtouren, neun Mannschaften (Jungkolping, Musikverein, FFG Schwarz, LCS, Messdiener, Stadtwerke, TVS, Kolping- Senioren, Freizeitmannschaft Mannheim-Schifferstadt) haben schon zugesagt. Nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall fiebern alle Akteure mit großer Vorfreude dem Neustart entgegen. Mit dem beliebten Benefizturnier unterstützen die Kolpingfußballer seit vielen Jahren das von dem aus Pirmasens stammenden Bruder Paul Oden () gegründete Kinderhilfswerk in Iquique/Chile. Selbst während der turnierlosen Zeit waren die Organisatoren kreativ und konnten mit Hilfe ihrer treuen Sponsoren etliche Spenden zusammentragen. Keineswegs ignorieren die Kolping-Kicker die prekäre Realität der Gegenwart und sind sich der Schwere ihrer sportlichen Zielsetzung bewusst. „Mit unserer Initiative in einer krisengeschüttelten Zeit wollen wir trotzdem die Ärmsten der Armen nicht vergessen. Mögen Resignation und Pessimismus langfristig von Optimismus und Lebensfreude abgelöst werden, getreu dem Vorbild unseres Gründervaters Adolph Kolping“, bringt es Karlheinz Steck vom Orga-Team auf den Punkt. Die Organisatoren würden sich riesig freuen, wenn viele alte und neue Sponsoren das Projekt finanziell unterstützen würden. Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt, Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique“ Wenn alles klappt, startet das Turnier wie gewohnt an Allerheiligen (Dienstag, 1. November 2022, ab 10.00 Uhr) in der Neuen Kreissporthalle im Schulzenrum. Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die fleißigen Hände unserer Männer und Frauen vom Freundeskreis Iquique. Info Kolpingsfamilie Schifferstadt Orga-Team „Kicken für Iquique“, Karl Teutsch – Tel: 4333 – karl.teutsch@t-online.de