Irish Folk live von und mit JP Kennedy im Fuchsbau

Schifferstadt. Am kommenden Samstag, 13.08.2022 ist J.P. Kennedy wieder im Fuchsbau in Schifferstadt, Speyerer Straße 46 zu Gast. Der irische Gitarrist, Sänger und Songwriter Kennedy versteht es mit eigenen Songs und Klassikern aus Rock und Pop das Publikum in seinen Bann zu ziehen und zu begeistern. Mit Irish Folk und Rock, Ciders und Guinness ist echte Pubstimmung im voll klimatisierten Wintergarten des Fuchsbaus angesagt! Ein Abend den man nicht versäumen sollte. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ab 20.00 Uhr und der Eintritt ist wie immer frei.