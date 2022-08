Gemeindefeste können wieder stattfinden

Nach zweijähriger Corona-Pause können die Gemeindefeste in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Den Anfang macht das Patronatsfest der Gemeinde St. Laurentius. Dessen Eröffnung ist am Samstagabend, 13. August, um 18 Uhr bei einem Ökumenischen Gottesdienst mit Literatur und Lyrik (Wortgottesdienst), vorbereitet vom Ökumeneausschuss und mitgestaltet von Pfarrer Michael Erlenwein und Diakon Helmut Weick. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst im Pfarrgarten statt Anschließend beginnt der gesellige Teil auf dem Schulhof der Grundschule Süd. Für das leibliche Wohl sorgen der Gemeindeausschuss sowie weitere Helferinnen und Helfer. Neben Currywurst, Bratwurst und Steaks stehen auch Fisch- und Lachsbrötchen, der beliebte Handkäse und vitaminreiche Salatteller auf der Speisekarte. Der Sonntag des Patronatsfestes beginnt um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst. Danach wird wieder auf dem Schulhof der Grundschule Süd weiter gefeiert. Die Speisekarte wird traditionell an diesem Tag erweitert mit leckerem, hochwertigen “Tafelspitz mit Meerrettich“. Die Messdiener werden unter anderem Waffeln zubereiten. Der Gemeindeausschuss würde gerne am Sonntag ein reichhaltiges Kuchenbuffet bereithalten. Deshalb bittet er um Kuchenspenden, die sonntags ab 8.30 Uhr abgegeben werden können. Alle Helferinnen und Helfer freuen sich darauf, das Patronatsfest auch als Familienfest auszurichten. Deshalb wären sie für zusätzlich Helfende sehr dankbar. Der Aufbau findet statt am: Donnerstag 11. August, 18 Uhr, Freitag 12. August, 16:30 Uhr, Samstag 13. August um 8:30 Uhr. Mitarbeit im Verkaufsstand: Samstag 13. August, ab 18 Uhr, Sonntag 14. August, ab 10 Uhr, Sonntag 14. August, ab 15 Uhr. Abbau: Montag 15. August, 8:30 Uhr. Wer gerne unterstützend mitmachen möchte, kann sich beim 1.Vorsitzenden des Gemeindeausschusses, Markus Hein unter der Mail-Adresse hein_markus@icloud.com.