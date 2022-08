Verwaltung und Seelsorge in keinem guten Verhältnis

Offiziell verabschiedet wurde Pfarrer Dr. Georg Müller bereits in der Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt. Diese leitete er sechs Jahre lang. Jetzt stehen dem 49-Jährigen neue Aufgaben bevor. Im August wird er als Domkapitular in Speyer eingeführt. Im Bistum leitet er außerdem das Kirchengericht der Diözese Speyer, das so genannte Offizialat. Diese Position hat Müller bereits 2019 übernommen. Weiterhin wird er als Priester der Dompfarrei zusammen mit seinem Kollegen Matthias Bender tätig sein und ist als Ordensreferent Ansprechpartner für die Klöster und Orden. Nach seiner Zeit in Schifferstadt und seine persönlichen Perspektiven fragte das Tagblatt. Dazu hatte Müller einiges zu sagen.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 8. August 2022.