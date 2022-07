In den Jahren nach 1920 erlebte die Radfahrervereinigung (RV) 1897 Schifferstadt ihre Blütezeit. Dieser folgte ein Nullpunkt nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und eine Flaute mit der einsetzenden Motorisierungswelle in den 1960er-Jahren. Heute – im 125. Jahr des Bestehens – blickt der Verein in eine Zukunft, auf die er sich neu einstellen muss.