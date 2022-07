Aufträge sind vergeben

Eine beschränkte Ausschreibung für die Auftragsvergabe von Leistungen am Neubau der Kindertagesstätte Am Sportzentrum war für die Verwaltung erfolglos gewesen. Acht Unternehmen wurden daher bei einer so genannten freihändigen Vergabe zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert. Drei meldeten zurück, der günstigste bekam den Zuschlag. Dachbegrünung, Dachabdichtung und Spenglerarbeiten stehen im Fokus bei den anstehenden Arbeiten. Eine Firma aus Böhl-Iggelheim wird diese nach einstimmigem Beschluss im Bau- und Verkehrsausschuss umsetzen. Zur Umsetzung peilt das Unternehmen die Zeit zwischen Mitte September und Anfang Dezember an. Rund 300.000 Euro werden die notwendigen Maßnahmen kosten. Weiterhin um die Mäh- und Mulcharbeiten kümmern wird sich die Firma Komuntec aus Frankenthal. Mit 94.288 Euro hab sie das günstigere von insgesamt zwei eingegangenen Angeboten ab. „Das Vorweggehen ist in die Auftragsvergabe aufgenommen“, ließ Marcel Storck vom Tiefbau wissen. Die Leistungen waren bis einschließlich 2023 ausgeschrieben worden, inklusive zweier Verlängerungsoptionen bis 2025/2027.