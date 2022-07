Gas fließt wieder durch die Pipeline Nord Stream 1

Schifferstadt. Die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 sind abgeschlossen und seit gestern, 21. Juli 2022, fließt auch wieder Gas nach Deutschland. Die Auslastung liegt nach Aussagen der Bundesnetzagentur bei rund 40% und entspricht der Gasmenge wie vor den Wartungsarbeiten. Um die Gasspeicher für den Winter zu füllen, ist dies jedoch noch zu wenig und ob die Gasmengen stabil bleiben, ist zurzeit noch unklar. Nach dem Willen der Europäischen Kommission sollen die EU-Staaten über den Winter im Schnitt rund 15% weniger Gas verbrauchen. Die EU-Länder sollen daher alles dafür tun, ihren Verbrauch in den kommenden Monaten um 15% im Vergleich zum Schnitt der vergangenen fünf Jahre zu verringern. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat bereits angekündigt, dass das Hallenbad in Römerberg ab dem kommenden Montag geschlossen bleibt und dass die Warmwasseraufbereitung der Duschen in den kreiseigenen Sporthallen außer Betrieb gesetzt wird. Durch diese Maßnahmen erreicht der Rhein-Pfalz-Kreis bereits eine Einsparung von fast 15% des Gasgesamtbedarfs und damit der von der Europäischen Kommission geforderten Menge. Da das Kreisbad in Römerberg ein reines Hallenbad ist, ist die Frequentierung in der Sommerzeit ohnehin niedriger als in den Wintermonaten. Die befürchtete Schließung des Kreisbades Schifferstadt ist durch Erreichen der Reduzierung des Gasbedarfs durch die Einsparmaßnahmen vorläufig nicht nötig und bleibt daher geöffnet, so dass vor allem die Kinder und Jugendlichen das Hallen- und Freibad in den Sommerferien ausgiebig nutzen können. „Was wir jetzt in den Sommermonaten an Gas einsparen können, brauchen wir vielleicht dringend in den kalten Wintermonaten. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger daher um Verständnis für die Maßnahmen, die in der momentanen Situation nötig sind“, erläutert Landrat Clemens Körner. Nach den Sommerferien soll die Lage mit den dann aktuellen Gegebenheiten nochmals untersucht und neu beleuchtet werden.