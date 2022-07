Die Chöre an St- Jakobus, gemeinsam mit dem ökumenischen Chor Schifferstadt, verabschieden sich auf ihre Weise von Pfarrer Dr. Georg Müller. Sie sorgen für einen festlichen musikalischen Rahmen während seines Verabschiedungsgottesdienstes, der am Sonntag, dem 17. Juli, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus, Schifferstadt, stattfindet. Die Chöre bedanken sich für die gute Zusammenarbeit und die andauernde Unterstützung, die sie durch Pfarrer Dr. Müller erfahren durften. Die Chöre singen zur Verabschiedung: Anton Bruckner „Messe in C“, in der Bearbeitung für Orgel, Orchester und Chor, von Katejan Schmidinger, unter der Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit. 1927 entstand diese Bearbeitung, um das eigentliche Werk Bruckners (um 1842), in der Liturgie einsetzen zu können.