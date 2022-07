Begehung Große Kapellenstraße

Die Große Kapellenstraße soll zum verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden. Dies hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.03.2022 beschlossen. In einem verkehrsberuhigten Bereich darf nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Der Stadtservice hat im Auftrag der Stadt die möglichen Stellplätze gelb markiert und eine eingeschränkte Haltverbotszone eingerichtet. Die Testphase hat Ende April begonnen. Um den Testbetrieb besser bewerten zu können, will die Stadtverwaltung zusammen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern eine Begehung der Großen Kapellenstraße durchführen und ins Gespräch kommen. Dabei können mögliche Bedenken und Fragen geklärt werden. Das Gespräch findet statt am Montag, 18.07.2022 um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist im Rathaushof.