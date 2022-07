Mit Wolfgang Disch und seiner Akustik-Band hatte die Stadt zum Auftakt der Picknick-Konzerte am Bahnweiher eine gute Wahl getroffen. Handgemachte Live-Musik, stilistische Vielfalt und spielerisches Können versprechen die Akteure dem Publikum bei Auftritten. In Schifferstadt gingen sie noch einen Schritt weiter und bewirkten ein musikalisches Wellnessprogramm, das optimal in das angenehme natürliche Ambiente passte.