Anhörungsbescheide gehen raus Ausschuss: Kreisverwaltung schreibt Grundbesitzer in Landschaftsschutzgebieten an

Schifferstadt (suk). Strukturen und klare Verhältnisse im Außenbereich zu schaffen hat sich die unter anderem für den Bereich Naturschutz und Umwelt zuständige Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (B90/Die Grünen) vorgenommen. Ein Konzept mit einem ambitionierten Zeitplan ist daher erstellt worden. Jetzt wird es langsam ernst für die Besitzer illegaler Bauten. „Ende des Monats wird die Kreisverwaltung als übergeordnete Behörde damit beginnen, die Grundstückseigner anzuschreiben, auf deren Gelände in den Landschaftsschutzgebieten illegale Bauten errichtet wurden“, kündigte Behrendt-Roden im zurückliegenden Forst-, Agrar- und Umweltausschuss an. Konkret handelt es sich um Flächen am Quodgraben und am Rehbach-Speyerbach. Darüber hinaus ist ein zweiter Schritt bereits ins Auge gefasst. „Ende des Jahres“, blickte Behrendt-Roden voraus, „wird ebenso mit Grundstücken verfahren, auf denen illegale Tierhaltung festgestellt wurde.“ Den Grundbesitzern werden schriftliche Anhörungsbescheide zugesandt.