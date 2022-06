Für Felix und Félicité aus Burkina Faso

Die Eltern und das Team der Kita am Wald haben im Mai einen Flohmarkt veranstaltet und es gab ein „Elternkaffee“ mit Kaffee und Küchenbuffet. Viele Besucher kamen an diesem sonnigen Tag in die Kita am Wald und stöberten nach Schätzen und Kleidern für die Kinder. Es war eine sehr entspannte und schöne Stimmung, die bei leckerem Kuchen und Kaffee oder Apfelschorle zu einem lockeren und offenen Austausch der Eltern anregte. Die Kuchen wurden von Eltern gebacken und gegen eine freiwillige Spende verkauft. Diese Veranstaltung stand ganz im Zeichen einer guten Sache. Für die Patenkinder der Kita am Wald Felix und Félicité aus Burkina Faso soll das gesammelte Geld gespendet werden. Gerhard Schackert vom Freundeskreis Burkina Faso aus Schifferstadt kam für die Spendenübergabe in die Kindertagesstätte und erzählte über die aktuellen Ereignisse aus dem unruhigen Land in Afrika. „Wir freuen uns sehr, dass Eltern, Kinder und das Team der Kita am Wald mit so viel Freude an der Sache das Projekt und die Kinder unterstützen können“, so Gerhard Schackert bei der Spendenübergabe.