Die Trockenheit lässt den Schifferstadter Stadtwald leiden. Selbst das gewiefteste Forstteam kann dagegen nichts ausrichten. Trotzdem zieht kein Pessimismus ein. Förster Georg Spang hofft auf die natürliche Verjüngung, die der Wald eigeninitiativ in die Wege leitet. Wichtig ist vor allem das Licht. „Der Schwerpunkt ist nicht der Müll, den wir sehen“, sagt Spang, als die Mitglieder des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses am Mittwochabend durch das Dickicht in der Abteilung Lettenhorst marschieren. Mit dem Rad haben sie gezielt auf Vorgabe des Försters die Stelle angepeilt, um gezeigt zu bekommen, wo der Wald durch die klimatischen Veränderungen in den zurückliegenden Jahren Schäden genommen hat.

