Live-Konzert der Band Abgeschminkt im Fuchsbau

Abgeschminkt ist …. deutschsprachiger Akustik-Pop, der so schnell nicht aus dem Ohr geht, mit Songtexten, die berühren, dich mitnehmen und zum Nachdenken anregen. Mit Djembe, Gitarre, Bass und ganz viel Gesang zeigen Uwe Liebeck (perc. & voc.), Jürgen Wendel (git.) und Klaus Weis (b. & backing voc.) den Weg in das ganz persönliche „Paradies“, denn „es ist ganz nah, tief in dir drin“. Natürlich erzählt das Mainzer Trio auch von der Liebe. Allerdings aus einem anderen Blickwinkel, denn in einer Beziehung kann man ohne weiteres „Zu 2t alleine“ sein. Darüber hinaus werden die großen und kleinen täglichen Katastrophen, aber auch persönliche Schwächen auf die Schippe genommen. Denn weich gespült will Abgeschminkt ganz sicher nicht daherkommen – ob sie sich in der Retrospektive „Abgestumpft“ mit dem Thema Kriegsverbrechen auseinandersetzen oder auch die fortschreitende Umverteilung des Kapitals von unten nach oben in „Taschen voll Gold“ zum Thema machen. Funk und Soul treffen modernes Singer-Songwriting. Die musikalischen Wurzeln der drei Mainzer Musiker liegen im Funk & Soul-Pop der 70er und 80er. Prince, Jamiroquai, Seal sowie Incognito haben unverkennbar Spuren in den Eigenkompositionen von Abgeschminkt hinterlassen. Aber auch zeitgenössische Singer-Songwriter wie John Mayer, Jamie Cullum, James Morrison oder Raul Midon sind aus ihren Liedern herauszuhören. Wie das klingt? Am besten beim Livekonzert im Fuchsbau Schifferstadt am 18.06. ab 20.00 Uhr vorbeikommen.