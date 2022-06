Geberts Meilensteine der Rockgeschickte live

Gleich zu Konzerten zu „Geberts Meilensteine der Rockgeschichte Live“ lädt der Rhein-Pfalz-Kreis in Kooperation mit den Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim und Rheinauen an folgenden Terminen ein: Donnerstag, 23. Juni 2022, 19 Uhr, auf dem Gelände des TB Assenheim. Bei schönem Wetter als Open-Air-Veranstaltung oder bei Regen überdacht. Einlass ab 17 Uhr zu Getränken und Gegrilltem. Samstag, 25. Juni 2022, 20 Uhr, im Katholischen Pfarrzentrum in Waldsee. Für Stefan Gebert, den Radiomacher mit der sympathisch markanten Stimme beim Rock-Sender Regenbogen 2, ist ein Traum wahr geworden: „Ich habe eine Band, in der alle singen – eine Chor-Band“. Zusammen mit dem Bassisten Chris Linder und den Akustik-Gitarristen Alex Lütz ke und Frank Ruppert bringt Gebert Songs auf die Bühne, die ihn und unser aller Leben geprägt haben. Gebert greift zum Saxofon, rockt, berührt und erzählt von persönlichen Sternstunden, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe. Ein Unplugged-Abend zum Grooven und Genießen – mit Songs u.a. von Queen, Eric Clapton, Whitesnake, Eagles und Sting. Die Musiker: Stefan Gebert: spielte über 20 Jahre beim „Duo Hey Babe“. Alex Lützke: Ex-Busters und mit Mr.Jones on fire. Chris Linder: mit Herz, Bass und Stimme immer on Stage Frank Ruppert: Der Ex-„Soullisl“-Mann glänzt auch am Mischpult. Karten zu einem Preis von 12 Euro sind ab sofort in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim und Rheinauen im Vorverkauf erhältlich.