Streit unter Brüdern eskaliert

Am Samstag, gegen 3.35 Uhr, kam es zum Streit zweier alkoholisierter Brüder. Anfängliche Beleidigungen wurden dabei schließlich mit mehrfachen Faustschlägen in das Gesicht beantwortet, welche derart massiv waren, dass sich einer der Brüder die Nase brach und schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Entsprechende Strafverfahren gegen beide Beteiligte wurde eröffnet.

Autofahrt unter Alkoholeinfluss

In den Fokus einer Polizeistreife geriet am Sonntag gegen 2:45 Uhr ein PKW-Fahrer, der die Kreisstraße 30 zwischen Waldsee und Schifferstadt mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr. Zudem kam das Fahrzeug in einer Kurve deutlich auf die Gegenfahrbahn, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden. Bei einer späteren Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte einen Wert von 1,44 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.