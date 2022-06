Fronleichnamsfest wird in erweiterter Form gefeiert

Wie bereits in den letzten Jahren beginnt das Fronleichnamsfest auch dieses Mal bereits am Mittwoch, 15 Juni, mit einer Vorabendmesse (Zelebrant: Pfarrer Albrecht Effler), die ab 21 Uhr in der Herz Jesu Kirche mit Aussetzung des Allerheiligsten gefeiert wird. Gegen 22 Uhr wird sich eine „Zeit mit Gott“, eine Zeit des Gebetes mit Lob, Preis, Dank und Bitte anschließen. Während der ganzen Nacht besteht die Möglichkeit zur Anbetung vor dem Allerheiligsten. Mit dem gemeinsamen Gebet der Laudes um 6.00 Uhr wird die Nacht enden. Das Hochamt (Zelebrant: Pfarrer Dr. Georg Müller) an Fronleichnam ist um 9 Uhr auf dem Platz am Pfarrheim Herz Jesu. Danach findet eine Prozession mit dem Allerheiligsten an die St. Laurentiuskirche mit abschließendem sakramentalem Segen statt. Entgegen der Ankündigung im Kalender der Kultur- und Sportvereinigung findet an diesem Tag keine Reunion an der Waldfesthalle durch den DJK SV- Phönix und den Maltesern statt.