Wohnraum wird weiter benötigt

Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat nicht nur eine neue Zeitrechnung begonnen, sondern auch ein neues Flüchtlingsverhalten. Rund 6,8 Millionen Menschen sind bisher (Stand 29. Mai) aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen, davon über drei Millionen nach Polen, von wo aus viele weiter nach Deutschland gefahren sind. Über 830.000 Personen sind von der Bundesrepublik aufgenommen worden. 160 Flüchtlinge sind aktuell in Schifferstadt untergekommen. Fragen zu deren Unterkünften, zur Hilfsbereitschaft und zur allgemeinen Entwicklung der Flüchtlingssituation vor Ort wurden mit der Vorlage des Sachstandsberichts im Ausschuss für Generationen und Soziales geklärt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Dienstag, 7. Juni 2022.