Geänderte Öffnungszeiten des Rathauses und der Stadtbücherei zum Rettichfest

Die Stadtbücherei Schifferstadt ist während des Rettichfestes von Montag, 13. Juni, bis Dienstag, 14. Juni, geschlossen. Auch das Rathaus ist am Montagnachmittag geschlossen. Am 13. Juni findet der traditionelle Nachmittag der Betriebe statt und während des Radrennens am Dienstag sind alle Straßen rund um die Stadtbücherei gesperrt. Ab Mittwoch, 15. Juni, kann die Stadtbücherei wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden. Für Lesehungrige besteht während der Schließzeit die Möglichkeit ebooks über die Onleihe Rheinland-Pfalz, www.onleihe-rlp.de, auszuleihen.