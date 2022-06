Silvia Calles kennen viele als Laien-Schauspielerin der Böhler Theatergruppe. Gerne tritt die Bankkauffrau aber auch Solo auf. Im beliebten Schifferstadter Schreiwer-Hais’l cjm von Beate Holzwarth in der Lillengasse 5 präsentiert „die Calles“ ihr neues Unterhaltungsprogramm. Frei von der Leber weg berichtet die redegewandte Künstlerin über „die Schweschder kummt glei“ und so können die Besucher bei dem humorvollen Programm „mitdischbediere“ Silvia Calles versprüht Charme und Esprit und verarbeitet Erzähltes zur Unterhaltungskost. Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee am Sonntag, 12. Juni, 11:00 Uhr beträgt nur 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Rufnummer: 06235 / 98596.