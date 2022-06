Patrick Poss erfolgreich als Kreisvorsitzender wiedergewählt

Nach zweieinhalbjähriger Pause, die durch Corona bedingt war, fand am 30. Mai in Maxdorf der Kreisparteitag der CDU Rhein-Pfalz-Kreis statt. Doch in diesem Jahr mit gleich zwei Besonderheiten: Der Kreisvorsitzende Patrick Poss (33, Schifferstadt) lud alle Neumitglieder der CDU eineinhalb Stunden vor dem Beginn des Kreisparteitags zu einem Neumitgliederempfang, inklusive Speisen ein: „Nach über zwei Jahren, in denen wir uns nicht persönlich begegnen konnten, war es mir wichtig, dass ich die neuen Mitglieder persönlich kennen lernen kann. Wir haben durch die Pandemie viel an persönlichem Kontakt eingebüßt und möchte die Gelegenheit nutzen, sie persönlich in der Union zu begrüßen“. Außerdem fand der Kreisparteitag erstmals seit langer Zeit mitgliederoffen statt.

