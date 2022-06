Schmagges-Einkaufsgutscheine, ein gemütlicher Kinoabend im Schifferstadter Kino oder Rettichfest-Schorlegläser kämen Ihnen gerade recht? Und ganz nebenbei wissen Sie alles über das Rettichfest? Dann machen Sie mit beim Rettichfesträtsel des Schifferstadter Stadtmarketings! Aus den Antworten auf 13 Fragen, die für echte Rettichfest-Insider kein Problem sein dürften, ergibt sich ein Lösungswort aus insgesamt zwölf Buchstaben. Wer richtig rät und seine Teilnahmekarte bis spätestens Montag, 20. Juni 2022, in die Losbox im Rathaus wirft, hat die Chance auf Schmagges-Gutscheine im Wert von 50 Euro (1. Platz), einen Kino-Gutschein für das Rex-Kino-Center im Wert von 25 Euro (2. Platz) sowie sechs nagelneue Rettichfest-Schorlegläser (3. Platz). Die Teilnahmekarten liegen im Rathaus, bei der Stadtbücherei, bei den Stadtwerken, in Schifferstadter Geschäften und selbstverständlich auf dem Rettichfest aus, das am Freitag, 10. Juni, beginnt. Bürgermeisterin Ilona Volk gibt sogar noch einen kleinen Tipp: „Wer zusätzlich zur Teilnahmekarte noch den Programm-Flyer vom Rettichfest mitnimmt, findet darin vielleicht sogar die eine oder andere Antwort.“ Ganz nebenbei habe man so natürlich auch alle Auftritte und Aktionen immer zur Hand, fügt sie zwinkernd hinzu.