Pfarrei Hl. Edith Stein: Nachfolge ist geregelt

Ab 1. Dezember wird Pfarrer Stefan Mühl aus Frankenthal die Leitung der Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt übernehmen. In der Zeit vom 1. September bis Ende November ist Pfarrer Albrecht Effler der Administrator der Pfarrei Nach seinem Theologiestudium in Mainz und München und seiner Priesterweihe 1994 war Pfarrer Stefan Mühl zunächst Kaplan in Pirmasens und Bexbach. Anschließend hatte er verschiedene Aufgaben in der Jugendseelsorger der Diözese Speyer. Am 1. November 2010 wurde er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft St. Ludwig in Frankenthal, seit dem 1. Advent 2015 ist er Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Sie umfasst das Gebiet der Stadt Frankenthal einschließlich ihrer vier Vororte und besteht aus sechs Gemeinden und acht Kirchen. Pfarrer Stefan Mühl ist 1964 in Kandel geboren. Die ausführliche Vorstellung des neuen Pfarrers erfolgt zu gegebener Zeit.