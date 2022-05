Hoffnungsträger und Härtefälle: Wie geht es beim FCK weiter?

Für die Aufstiegshelden des 1. FC Kaiserslautern stehen noch einige Tage zwischen Party und Erholung auf dem Programm. Nach der großen Feier in der Kabine, im Bus und schließlich auch gemeinsam mit den Fans am Stiftsplatz in Kaiserslautern ging es für die Roten Teufel am Donnerstag schon in den ohnehin geplanten Mannschaftsurlaub auf Mallorca. Nicht unwahrscheinlich, dass es auch von dort weitere Partybilder über die heutzutage üblichen Kanäle gibt. Während die Aufsteiger also weiterhin die Rückkehr in die Zweite Bundesliga feiern, kehrt für Geschäftsführer Thomas Hengen und sein immernoch neues Trainerteam rund um Dirk Schuster bereits der harte Alltag zurück. Es gilt, einen Kader zusammenzustellen, der in der Lage ist, den 1. FC Kaiserslautern auch in der Zweiten Bundesliga erfolgreich zu halten. Und da gibt es einige Baustellen.

