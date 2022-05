5. Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales

Am Mittwoch, 1.6.2022 um 19 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses in Schifferstadt eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales, Schulträgerausschuss der Stadt Schifferstadt statt. Auf der Tagesordnung steht die Neukalkulation der Kosten für die Mittagsverpflegung und die Schulentwicklungsplanung an den Grundschulen der Stadt Schifferstadt. Des Weiteren wird der Seniorenbeirat der Stadt Schifferstadt den Antrag „Gemeindeschwester plus in Schifferstadt“ vortragen. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung mit Sachstandsbericht und es wird auch wieder über die aktuelle Flüchtlingssituation in Schifferstadt berichtet. Interessenten sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. Es gelten: die allg. Hygieneregeln u. Maskenpflicht (OP/FFP2/vgl.bar); sie entfällt, wenn mit Abstandsgebot Sitzplatz eingenommen wird.