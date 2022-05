Als der Schachclub Schifferstadt im Jahr 1972 sein 50-jähriges Bestehen feierte, rief der damalige Vorsitzende Kurt Schade als besonderes Spektakel ein Blitzschachturnier ins Leben. So gut ist es damals angekommen, dass es bis heute fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Clubs ist. Daher sind am Himmelfahrtstag Vereine aus ganz Deutschland eingeladen, erklärt der Vorsitzende des Schachclubs, Roland Meinhardt. Er ergänzt: „Es dürfen zwar Vereine aus allen Ligen teilnehmen und es geht auch um Geldpreise, aber im Vordergrund steht der Spaß“. Dass das Turnier nun sein 50-jähriges Jubiläum feiert, freut Meinhardt besonders. „Es ist bisher nur einmal ausgefallen. Das war im Coronajahr 2020“, stellt er mit einem Blick zurück heraus. Anders als im traditionellen Schach werden die einzelnen Partien jeweils nur mit fünf Minuten Bedenkzeit gespielt. „Das heißt, die Uhr wird blitzschnell geschlagen“, merkt Meinhardt an und verweist damit auf die spannenden Szenen, die gerne gesehene Zuschauer in der Schulaula erleben werden. Gut 80 bis 120 Teilnehmer kamen in den vergangenen Jahren in Schifferstadt zusammen und bildeten 20 bis 30 Mannschaften. Leider wird in diesem Jahr der Pfälzische Schachkongress parallel dazu in Frankenthal ausgerichtet. Die Teilnehmerzahl am Schifferstadter Turnier könnte dadurch beeinträchtigt werden, aber die Schifferstadter Schachfreunde sind dennoch zuversichtlich eine stattliche Anzahl an Mannschaften begrüßen zu dürfen. Um 10 Uhr sollen die ersten Partien gespielt werden. „Dabei geht es richtig familiär zu“, beschreibt Meinhardt die Atmosphäre. Hochinteressant seien die Begegnungen selbst für Beobachter, gerade angesichts der Rasanz. Wenngleich es rein um die gemeinsame Freude am Schachspielen geht, hält der Club für das beste Team einen Wanderpreis bereit. Als Kupfertafel mit dem Goldenen Hut als Emblem ist dieser gestaltet. Desweiteren gibt es Geldpreise für die Brettsieger und für alle einen Schifferstadter Frühlingsgruß in Form eines Bündels Rettich. Das Himmelfahrtsturnier beginnt am 26.05. um 10 Uhr in der Aula der Realschule Plus in Schifferstadt.