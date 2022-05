Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten in Schifferstadt

Von den Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragten initiiert, lädt das Frauenkino am Mittwoch, 1. Juni 2022 zu dem Film „Haute Couture“ ein. Inhalt: Nachdem sie in der Pariser U-Bahn eine Handtasche geklaut hat, bereut die junge Jade ihr Handeln und versucht, die Besitzerin ausfindig zu machen. Sie hat nämlich entdeckt, dass die Tasche einer Frau gehören muss, die einen ganz ähnlichen sozialen und ökonomischen Hintergrund wie sie selbst hat. Als Jade an der Tür des kleinen Vorstadthauses klingelt, in dem die Frau wohnt, lernt sie dort Esther kennen, eine Dame in den Sechzigern. Esther nähert sich dem Ende ihrer Karriere als Direktrice bei Dior und beschließt, der jungen Frau alles übers Nähen beizubringen . . . (Quelle: Filmstarts.de) Der Eintrittspreis liegt bei 9,00 € und beinhaltet neben dem Film auch ein Glas Sekt bzw. Secco und nette Gespräche wie die Gleichstellungsbeauftragten (Ute Sold und Katrin Pardall) wissen lassen. Filmbeginn ist um 20:00 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstrasse 6 in Schifferstadt. Kartenreservierung, gerne vorab, können unter der Telefonnummer 06235 – 92 99 840 reserviert werden. Einlass ist um 19:00 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneverordnungen. Das Frauenkino findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Über die Filme entscheidet das Publikum direkt vor Ort. Reservierungen nimmt das Kino unter 06235/92 99 840 (ab 17:00 Uhr) entgegen.