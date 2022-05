Für Freundinnen und Freunde des Chorgesangs veranstaltet der Gemischte Chor „Inspiration“ des MGV Klein-Schifferstadt am kommenden Sonntag, den 22. Mai 2022 um 17 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu ein Chorkonzert. „Wir starten durch . . .“, so die Devise der Sängerinnen und Sänger nach der corona-bedingten Gesangs-Abstinenz. So hat man sich gleich nach Aufnahme des Gesangsbetrieb Anfang März – wenn auch kurzfristig – entschlossen ein Chorkonzert unter dem Titel – Turn the music on – zu veranstalten. So als Einstieg hat man sich nicht für die Aula im Schulzentrum entschieden, sondern hat im Pfarrheim Herz Jesu in der Salierstraße einen adäquaten Veranstaltungsraum gefunden. Als Gastchor wird der Frauenchor „Dreiklang“ aus Kirchheim an der Weinstraße mit, der sich schon zusammen mit dem Gem. Chor „Inspiration“ unter der professionellen Leitung von Katrin Bresser letztmals im Herbst 2019 dem Schifferstadter Konzertpublikum vorgestellt hat. Die Zuhörer erwartet ein gesangliches und musikalisches Highlight der beiden Chöre aus Pop, Jazz, Gospel, Musicals und Film in Deutsch, Englisch, Französisch und Schwedisch. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 12 €uro und für Kinder bis 7 Jahre 7 €uro. Parkplätze und die Herz-Jesu-Kirche sind ausreichend vorhanden. Infos gibt es beim 1. Vors. Jürgen Müller Tel. 06235-82795.