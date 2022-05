Seit 118 Wochen stimmen montags die Zahlen nicht

„Sie haben uns bereichert mit ihren tollen Auftritten“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk zu dem Kabarettisten und Musiker Ramon Chormann, der beim Bürgerempfang am Freitagabend in der Aula zu Gast war. Bekannt ist der 50-jährige durch seine Auftritte bei der Mainzer Fastnacht. Seine bekannteste Rolle ist „De Pälzer“. In Schifferstadt hatte er nicht nur einen phantastischen Schlusspunkt gesetzt sondern zu Beginn auch erfolgreich die Rolle des „Eisbrechers“ übernommen, denn der Funke sprang sogleich auf die Gäste über, was seinem einzigartigen Humor und dem richtigen Maß an deutlichen Worten zu verdanken ist. Seine beiden Auftritte waren ein Wechselbad zwischen Kabarett, Satire und Comedy (Zitat: „Wenn man lacht, und weiß nicht warum, dann ist es Comedy“), gespickt mit seinen selbst geschriebenen Liedern am Klavier, denn der studierte Kirchenmusiker ist auch ein Meister auf diesem Tasteninstrument.

