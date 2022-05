Hoffen auf möglichst viele Chips

Zu knabbern haben Vereine an den vergangenen beiden nahezu veranstaltungslosen Jahren. Mit einem Spendenmarathon will das E-Center Stiegler in Speyer helfen, die finanzielle Lage etwas zu entspannen und eine Plattform zum Werben um Unterstützung bieten. Zwei Schifferstadter Projekte können bei der Aktion unterstützt werden, die Anfang der Woche angelaufen ist. Mit einem gemeinsamen Projekt gehen der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz und der Sicherheitsberater für Senioren, Günther Neudeck, an den Start. Das Ansinnen: Elemente für einen Fahrradparcours sollen angeschafft werden, der von allen Generationen genutzt werden kann. Ziel ist, mehr Sicherheit auf dem Fahrrad im Straßenverkehr zu erlernen und dadurch wieder mehr Spaß an der Bewegung auf zwei Rädern zu haben. Ob der Parcours mobil oder fest installiert wird, ist zurzeit noch in der Diskussion.

