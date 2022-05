DLRG erfolgreich bei Regionalmeisterschaften

Nach zweijähriger Wettkampfpause, konnten sich die Rettungsschwimmer/ innen der DLRG Schifferstadt jetzt endlich wieder mit Schwimmer/innen aus anderen Ortsgruppen messen. Sowohl bei den Regionalmeisterschaften Einzel am 30.4. in Wörth, als auch bei den Regionalmeisterschaften Mannschaft am 7.5 in Landau, erzielten die Schwimmer/innen aus Schifferstadt top Ergebnisse. Bei den Einzelmeisterschaften gelang es allen 4 Teilnehmer/innen einen Platz auf dem Podest zu erreichen. In der Altersklasse 13/14 männlich, sicherte sich Leon Zei- ler mit einer starken Leistung den Vizemeistertitel mit nur einem geringen Abstand auf Platz 1. Außerdem schafften es sowohl Lena Kleiber in der Altersklasse offen weiblich und Lena Kornek in der Altersklasse 13/14 weiblich, als auch Till Ruhnke in der Altersklasse 11/12 männlich, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen und sich somit den Regionalmeistertitel zu schnappen. Eine Woche später bei den Mannschaftsmeisterschaften in Landau konnten weitere Erfolge gefeiert werden: In vier unterschiedlichen Disziplinen gelang es den Teams in den Altersklassen offen männlich (Nils Münch, Julian Kuhrmann, Till Radmacher und Jenny Zimmermann) und offen weiblich (Susanne Senck, Marisa Bohrer, Saskia Mergel und Lena Kleiber) jeweils auf den zweiten Platz zu schwimmen. Die Schwimmer/innen der Altersklasse 13/14 männlich gingen mit gleich 2 Mann- schaften an den Start. Hier konnte sich das Team 1 (Lara Hong, Lena Billerth, Annika Bernatz, Finn Ruhnke und Till Ruhnke) einen starken dritten Platz sichern. Das Team 2 (Lena Kornek, Leon Mlinaku, Leon Zeiler und Marc Wüst) schwamm mit einem rie- sigen Vorsprung auf Platz eins und gewann somit den Regionalmeistertitel. Als nächstes stehen die Landesmeisterschaften am 11. und 12.06. in Worms an. Dort haben die Rettungsschwimmer/innen aus Schifferstadt dann die Chance, sich mit den besten Schwimmern/innen aus Rheinland-Pfalz zu messen. Text und Foto:privat