Gemütlicher Nachmittag beim AK Senioren St. Laurentius

Kaffee und Kuchen, schöne Musik mit der Möglichkeit zum Mitsingen und Geselligkeit hält der gemütliche Nachmittag bereit, zu dem der Arbeitskreis Senioren der Gemeinde St. Laurentius herzlich für Montag, 30. Mai, einlädt. „Es ist ein Neustart nach einer leider über zweijährigen coronabedingten Zwangspause“, erklärte Mathilde Sattel vom Arbeitskreis im Gespräch mit dem Tagblatt. Umso froher sei man, sich nun wieder treffen zu können. Für gute Stimmung und Unterhaltung wird auch Karl-Heinz Nagel vom Gemeindeausschuss auf der Gitarre und gesanglich sorgen. Selbstverständlich gibt es auch Gelegenheit zu Gesprächen und gegenseitigem Austausch. Denn nach dieser langen Zeit gibt es sicherlich vieles zu erzählen. Wer sich für diesen Arbeitskreis und seine Arbeit interessiert, ist ebenfalls herzlich eingeladen, um unverbindlich „rein zu schnuppern“. Die Veranstaltung findet ab 14.30 Uhr im schön gestalteten Pfarrgarten statt, bei schlechter Witterung im Pfarrheim St. Laurentius. Zwecks besserer Planung wird bis spätestens am Montag, 23. Mai, im Zentralbüro der Pfarrei Heilige Edith Stein, Telefon 95 90 81, gebeten. Eine weitere Anmeldemöglichkeit gibt es am Sonntag, 22. Mai, nach dem 9.00 Uhr-Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche.