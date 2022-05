Ein sportlicher Leckerbissen findet am Samstag, den 7. Mai in der Aula der Realschule Plus im Schulzentrum Schifferstadt statt. Der hiesige Schachclub veranstaltet die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft für Vierermannschaften im Blitzschach. Die 12 besten Teams des Bundeslandes treten gegeneinander an. Das Teilnehmerfeld ist hochgradig besetzt. Vier der 12 Mannschaften spielen in der 2. Bundesliga. Es ist zu erwarten, dass die Topclubs mit Großmeistern und Internationalen Meistern antreten. Titelverteidiger ist der SC Remagen-Sinzig, momentan Tabellenführer der 2. Bundesliga West. Dort ist u. a. GM Vassily Ivanchuk gemeldet, der ehemalige Weltmeister im Schnellschach. Aus der Pfalz ist der Oberligist SK Landau, sowie die in der Rheinland-Pfalz-Liga spielende Mannschaft der SG Kaiserslautern am Start. Auch der Schachclub Schifferstadt darf als Ausrichter mit einem Team antreten. Die in der 1. Pfalzliga spielenden Schifferstadter sind zwar krasser Außenseiter, hoffen aber den einen oder anderen Favoriten ins Schwitzen zu bringen. Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von drei Minuten pro Partie plus zwei Sekunden pro Zug. Startschuss für die Action am Brett ist 11 Uhr.