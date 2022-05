Radtour mit Bürgermeisterin

Am Freitag, 3. Juni, laden Bürgermeisterin Ilona Volk und der städtische Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz im Zuge der STADTRADELN-Aktion zu einer Radtour „Rund um Schifferstadt“ ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Stadtverwaltung Schifferstadt. „Gemeinsam macht das Radeln gleich doppelt so viel Spaß“, findet Volk. Wie in den Jahren zuvor möchte auch sie über die drei Wochen STADTRADELN weitestgehend aufs Auto verzichten. „Fahrradfahren macht Spaß, man ist an der frischen Luft, tut etwas für seine Gesundheit und spart obendrein noch CO2 ein – deshalb hoffe ich, dass sich viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter unserer Tour anschließen“, so die Bürgermeisterin. Wer mitradeln möchte, kann sich bis spätestens 31. Mai mit Vor- und Nachnamen per E-Mail anmelden bei Lea Bannas: lea.bannas@schifferstadt.de. Stadtradeln Von Sonntag, 22. Mai, bis einschließlich Samstag, 11. Juni, können alle, die in Schifferstadt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, fürs Stadtradeln in die Pedale treten. Die Kampagne des Klima-Bündnisses ist seit 2019 in der Rettichmetropole beliebt und erfolgreich. Das Ziel: Möglichst viele Radkilometer sammeln und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.