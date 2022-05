Einladung zum Bürgerempfang

Am 7. Januar hätte eigentlich der traditionelle Neujahrsempfang stattgefunden. Aufgrund coronabedingter Verordnungen musste dieser abgesagt werden. Als Ersatz für den Neujahrsempfang im Januar lädt Bürgermeisterin Ilona Volk in diesem Frühling zu einem Bürgerempfang am Freitag, 13. Mai 2022, um 19 Uhr in die Aula des Paul-von-Denis Gymnasiums ein. Sie informiert dort alle Bürgerinnen und Bürgern über Neuigkeiten, Entwicklungen und Geschehnisse in der Stadt. In diesem Jahr umrahmt der Musiker und Kabarettist Ramon Chormann den Abend. Er präsentiert Auszüge aus seinem aktuellen Bühnenprogramm „Es eskaliert sowieso!“. Ob zu Hause ein Schrank aufgebaut wird oder eine behördliche Genehmigung beantragt werden muss, ob es um fehlendes Demokratieverständnis oder schlechte handwerkliche Qualität, um Ausreden, Lügereien, Aufschieberei oder mangelnde Disziplin geht – eigentlich egal – denn „es eskaliert sowieso“. Somit sei vorweggenommen, warum er sich immer so furchtbar „uffreescht“ und die fein gezeichneten Alltagsgeschichten so treffsicher auf den Punkt bringt, dass sich jeder in diesen Schilderungen wiedererkennt. Ramon Chormann, dessen Programme ein Wechselbad sind zwischen Kabarett, Satire und Comedy, gespickt mit seinen Liedern am Klavier, verrät in seinem mittlerweile neunten Bühnenprogramm, warum die unaufhaltsame Eskalation bevorsteht. Die Veranstaltung endet mit Gelegenheit zu entspannten Gesprächen und Austausch.Die Bürgermeisterin und das Stadtmarketing Team freuen sich auf Sie!