Ein Hut geht um die Welt

Das Mysterium Goldener Hut beschäftigt die Schifferstadter Bevölkerung, seit dieser 1835 zufällig bei Feldarbeiten auf einem Ackerland von Tagelöhner Jakob Geimer gefunden wurde. Viele Geschichten ranken sich seither um das güldene Unikat und die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, seinen Stellenwert in den vergangenen Jahren deutlicher herauszuheben. Mit einem Tag des Goldenen Hutes wurde dies unter anderem unterstrichen. Am Freitagabend fand der, organisiert vom Verein für Heimatpflege in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, nach zwei Jahren Pause wieder statt. Viele Fragen wurden von den Referenten des Abends – Lars Börner (Sammlungsleiter Urgeschichte des Historischen Museums der Pfalz in Speyer) und Martin Eckrich (freischaffender Künstler aus Schifferstadt) – aufgegriffen und beantwortet. Der Wissensdurst war groß und wird im Folgenden aufgezeigt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 2. Mai 2022.