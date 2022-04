Offene Chorproben in den Chören des MGV Klein- Schifferstadt e.V.

Die Chormitglieder suchen für den im Jahr 2009 gegründeten Gemischten Chor „Inspiration“ Nachwuchs – gleich ob jünger oder älter – und würden sich um Unterstützung freuen. Die Chorproben finden statt donnerstags von 19 Uhr bis 20:30 Uhr im „Dörfler Vereinsheim“ in der Mühlstraße 20 in Schifferstadt. Was ist mitzubringen: „Gute Laune und Spaß am Singen“ – Notenkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Auch der Kinderchor „SingInKids“, der im Jahre 2017 gegründet wurde, ist ebenso als feste Einrichtung im Verein integriert und hat zur Zeit dreißig Mädels und Jungs im Alter von 5 bis 12 Jahren. Auch die Kinder würden sich über eine Verstärkung in ihren Reihen sehr freuen. Die Chorproben für die Kinder finden statt donnerstags von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr ebenfalls im o.g. Vereinsheim. Zu den Offene Chorproben wird recht herzlich eingeladen. Info: 1. Vors. Jürgen Müller – E-Mail: langgaessler@t-online.de