Erfolge und Rätsel im Jubiläumsjahr

Für die Altersklassen U14, U16 und U18 fand die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in der Jugendherberge Burg Stahleck in Bacharach statt. Sieben Runden mit einer Bendenkzeit von zwei Stunden pro Spieler waren angesetzt. Den faszinierenden Blick von der Burg aus dem 12. Jahrhundert über das Rheintal konnten die jungen Brettkünstler in den Pausen oder nach den Spielen genießen. Für den SC Schifferstadt waren in der U16 Tamir Chromey als amtierender Pfalzmeister am Start, sowie Wadim Heß als Vize-Pfalzmeister. Durch Ihre Wertungszahl, der DWZ, waren sie im oberen Mittelfeld gesetzt. Bis zur 6. Runde lief es für beide richtig gut, denn sie blieben bis dahin ungeschlagen. Im direkten Duell in der fünften Runde einigten sie sich auf ein Unentschieden. Dann lief es für Tamir aber unglücklich und er verlor in den letzten beiden Runden und beendete das Turnier mit einer Ausbeute von 50 % auf dem achten Platz. Wadim machte es besser, verlor am Ende keine Partie und wurde mit 4,5 Punkten hervorragender Dritter. Samira Schotthöfer, ebenfalls vom Schachclub Schifferstadt, spielte überzeugend im zusammengelegten Turnier der Altersklasse U16w und U18w. Zwar reichte es bei drei Punkten nur zu einem sechsten Platz in der Endtabelle, aber sie spielte fast durchweg gegen Gegnerinnen mit höherer DWZ. Eine tolle Leistung der drei Schifferstadter Teilnehmer im Jubiläumsjahr. Alle konnten sich durch Ihre gute Turnierleistung über ein DWZ Plus von über 50 Punkten freuen. Zum Jubiläum hat der Schachclub ein monatliches Gewinnspiel organisiert. Alle Freunde des königlichen Spiels sind daher eingeladen, sich an der unten aufgeführten Schachaufgabe zu messen. Der Sieger des Rätsels erhält einen Essensgutschein von 20 € für ein Restaurant in Schifferstadt bzw. in der Umgebung. Das Rätsel ist auch auf der Homepage des Schachclubs zu finden: www.schachclub-schifferstadt.de. Dort kann man einfach die Lösung, Name und seine E-Mail eingeben und unter den richtigen Lösungen wird ein Gewinner ausgelost. Das April-Rätsel hat es aber in sich: Weiß am Zug setzt in drei Zügen matt. Die schwarze Königsburg mutet etwas löchrig an. Ob es eines trojanischen Pferdes bedarf, um die Festung einzunehmen? Das April-Rätsel muss schnell gelöst werden, denn der Einsendeschluss ist bereits am 30.04. Anfang Mai wird das neue Rätsel auf der Homepage zu finden sein.