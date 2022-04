Rockkonzert im Jugendtreff

Am Samstag, 30. April 2022, findet ein Rock-Konzert im Jugendtreff Schifferstadt statt. Drei Rockbands, „Crackbrained“, „BOILING BLOOD“ und „BAD BUT LOUD“, treten im Neustückweg 1 auf. Einlass ist ab 19:30 Uhr, der Eintritt kostet 6 €. „BAD BUT LOUD“ wurde 2015 von den Gebrüdern Florian und Felix Krebs gegründet: 2019 erschien die erste EP, jetzt veröffentlichen sie eine neue CD, das Debutalbum „The Bat“. Unter dem Motto „We try to play Rock’n’Roll“ wird Old School Hard Rock fabriziert. „Crackbrained“ aus Schifferstadt, gegründet 2010, mit den Hertweck Brüdern Jan und Lucas jeweils an der Klampfe und am Mikrofon, Timo Seifert am Bass und Tristan Sontowski an der Ballerburg. Mit ihrer Musik produzieren sie Alternative-Rock mit einem „satten Rhythmusfundament, harten Gitarrenriffs, eingängigen Gesangsmelodien und eine geballte Ladung an Emotionen, die sowohl instrumental als auch lyrisch direkt unter die Haut gehen“. „BOILING BLOOD“ – der Name der fünfköpfigen Band aus dem Rhein-Neckar-Dreieck ist seit nunmehr fast 20 Jahren Programm. In energiegeladenen Auftritten mit eigener Lightshow trifft Thrash Metal auf verschiedenste Einflüsse. Sie präsentieren live Songs aus dem Album „LOST INSIDE A MORBID WORLD“.