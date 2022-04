Der Fraktionssprecher der CDU, Reiner Huber, ist ein Fan der Entsiegelung. Das hat er in der Sitzung des Hauptausschusses am vergangenen Donnerstag betont. Fraktionskollege Michael Seißler ist kein Gegner. Dennoch stimmte er dagegen, als eine neue Fördersumme in Höhe von 7000 Euro für freiwillige Entsiegelungen durch die BürgerInnen beschlossen wurde.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 16. April 2022.