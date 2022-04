Großzügige Spendenbereitschaft in der Kindertagesstätte am Wald

Die Nachrichten von der Ukraine und die Lage der Menschen haben Alle in der Kita am Wald sehr betroffen gemacht. Aus diesem Grund hat die Kita gemeinsam mit dem Elternausschuss und den Eltern eine Spendenaktion ins Leben gerufen. An vier Nachmittagen wurden Muffins, Torten, Rührkuchen und andere Köstlichkeiten gegen Spenden im Außenbereich der Kita verkauft. Auch selbstgebastelten Täubchen wurden angeboten und als Friedensbotschaft verkauft. Die Summe von knapp 1200 € wurde zum Teil als direkte Sachspende für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt: Töpfe und Pfannen, sowie Bastelmaterial für Kinder wurden bereits verteilt. Der Rest des Geldes wird vor Ort noch eingesetzt werden, um Menschen zu unterstützen.