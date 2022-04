Kontrolle der Polizei

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Sonntagnachmittag zwischen 16:30 und 17:30 Uhr eine Kontrollstelle am Südbahnhof eingerichtet. Dabei wurden ca. 25 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Ein Fahrer gab an, dass er seinen Geldbeutel verloren hätte und deshalb keinen Führerschein vorzeigen könne. Ermittlungen ergaben allerdings, dass der Mann bereits eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis hat. Somit wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.