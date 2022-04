Verhalten optimistisch ins neue Vereinsjahr

Wechselhafte zwei Jahre liegen hinter dem MGV Eintracht. Damit steht der Verein ebenso wenig alleine da wie mit den Sorgen um die Zukunft. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Waldfestplatz äußerte sich der im vergangenen Oktober gewählte Vorsitzende Robert Krauth „verhalten optimistisch“ für das Jahr 2022. Zweimal hatten die Singstunden zwischen März 2020 und 2022 über lange Phasen hinweg eingestellt werden müssen. Das Infektionsgeschehen und sich permanent ändernde Auflagen im Zuge der Coronaverordnungen machten das notwendig. „Am 20. September 2021 begannen wir zum ersten Mal wieder mit den Singstunden unter der Einhaltung der 3G-Regel. Nach dem Volkstrauertag am 14. November, den der gemischte Chor zur Feierstunde auf dem Waldfriedhof mitgestaltete, musste der Betrieb wieder eingestellt werden“, blickte Krauth zurück. Erst am 7. März dieses Jahres konnte der zweite Vorstoß für die Eintracht erfolgen. „Seither laufen die Proben wieder“, informierte der Vorsitzende. Nicht weniger diffus war die Lage bei der Musikgruppe „DoHorschEmol“. Dies hat zur Folge, dass die für den 10. April geplante Matinée nicht stattfinden kann. „Durch die häufig abgesetzten Proben war es nicht möglich, einen musikalisch sauber ausgearbeiteten Vortrag zu präsentieren“, begründete er die Entscheidung. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Im Mai soll unser Waldfest stattfinden“ Eher Positives hatte Kassier Simon Fortmann vom Vereinsjahr 2021 zu berichten. „Trotz fehlender Einnahmen durch Veranstaltungen konnte ein negativer Abschluss verhindert werden“, sagte er. Hauptsächlich war dafür die Tatsache verantwortlich, dass die Energiekosten im Vereinsheim durch dessen Schließung deutlich minimiert werden konnten. Besonders erfreulich für Fortmann und Krauth: die Spenden der Stadtwerke und der Stadt zur Unterstützung der Eintracht. Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft schloss Krauth die zügig verlaufene Versammlung. „Im Mai soll unser traditionelles Waldfest wieder stattfinden“, kündigte er den nächsten Termin an. Die Singstunden des gemischten Chors finden montags, 20 bis 21.30 Uhr, im Vereinsheim statt. Neue SängerInnen sind jederzeit willkommen. Ab Sonntag, 3. April, ist das Vereinsheim des Weiteren für den beliebten Sonntagsfrühschoppen von 10 bis 13 Uhr wieder geöffnet.