Talent CAMpus – Kreatives Lernprogramm für die Ferien

Seit 2015 bietet die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Kulturzentrum Limburgerhof und verschiedenen weiteren Partnern ein kostenfreies Angebot in den Oster-, Sommer- und Herbstferien im JugendKulturZentrum Limburgerhof an. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie, in denen das Programm nur in reduzierter Form bzw. nur online angeboten werden konnte, ist das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach realen Begegnungen besonders groß. Bildungschancen verbessern – unabhängig von der sozialen Herkunft: Mit talentCAMPus, dem außerschulischen Ferienbildungskonzept des Deutschen Volkshochschulverbandes, erhalten Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren einen Zugang zu Kunst und Kultur. Dieses Jahr steht der talentCAMPus des Rhein-Pfalz-Kreises unter dem Motto: HipHop und StreetArt: Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum. In verschiedenen Workshops, wie z.B. Graffiti, StreetDance, RAP, HipHop und Poetry Slam und DJ-Workshop, können die Teilnehmenden kreative Dinge ausprobieren und erleben, dass sie ebenfalls prägender Teil des Gemeinwesens und der Gesellschaft sind. Der Leiter des Jugend- und Kulturzentrums Limburgerhof, Michael Müller, legt großen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur konsumieren, sondern auch mitmachen und Eigenverantwortung übernehmen. Manfred Gräf, Beigeordneter des Rhein-Pfalz-Kreises und Sabine Weber, Projektleiterin talentCAMPus, betonen, dass Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit mehr Raum gegeben werden soll. In den Workshops haben sie die Chance, sich vielfältig zu beteiligen und eigene Stärken zu erkennen und zu entwickeln. Gleichzeitig haben sie immer auch gestaltenden und erwünschten Einfluss aus Ablauf und Inhalte des TalentCAMPus. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren ist der TalentCAMPus ein Ferienangebot, bei dem sie mit Kunst- und Kulturaktionen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Jeweils in der Zeit von 9 bis 16:30 Uhr dürfen sich alle Teilnehmenden in den verschiedenen Workshops beschäftigen. Samstags und sonntags pausiert das Programm. Rund 40 Kinder und Jugendliche können dieses kostenfreie Angebot pro Woche nutzen. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Limburgerhof bzw. über die Homepage des Jugend-Kulturzentrums Limburgerhof durch die Teilnehmenden. Das Angebot talentCAMPus wird über das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert.