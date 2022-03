Ralf Baier, Friseurmeister mit Salon in Freinsheim, hat die Probe aufs Exempel gemacht. In der Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt hat er einen Auszubildenden gefunden. Nach vier Monaten wurde dieser wieder kriminell. Entmutigt ist Baier deshalb nicht. Zum dritten Mal hat er bei der Ausbildungsmesse in der Einrichtung für seinen Beruf geworben.

