Vortragsreihe über Heilige Edith Stein

Anlässlich des 100. Tauftages der Heiligen Edith Stein am 1. Januar 1922 in der St. Martinskirche in Bad Bergzabern und der Firmung am 2. Februar des gleichen Jahres in der Bischöflichen Privatkapelle in Speyer ist es ein Anliegen der Pfarrei, die Heilige mit verschiedenen Veranstaltungen zu würdigen und sie den Menschen näher zu bringen, ist sie doch zudem auch seit 1. Januar 2016 die Patronin ist. Den Auftakt bildete bereits am 22. Januar eine Fahrt zur Taufkirche nach Bad Bergzabern, in der ein Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Georg Müller gefeiert wurde. In der Fastenzeit wird es nun eine Reihe von Vorträgen geben, die jeweils an den Sonntagen um 17 Uhr in der St. Laurentiuskirche sein werden, jeweils eingebettet in eine kleine Andacht. Eröffnet wird die Vortragsreihe von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 6. März, der sich dem Thema „Edith Stein. Als Erwachsene/r zum Glauben finden – erwachsen glauben“ widmen wird. Denn Edith Stein kam erst als Erwachsene zum Glauben, wurde mit 31 Jahren katholisch getauft. Mit „Edith Stein – Bewertungen und historische Grundlagen“ ist die Veranstaltung am 13. März mit Dr. Lenelotte Möller überschrieben, eingebettet in historischer, theologischer und allgemein religiöser Betrachtung. Am 20. März wird Privatdozent Dr. Joachim Reger in einem – auch für Laien verständlichen – Vortrag zu „Allen bin ich alles geworden“ (1 Kor 9,22) sich mit dem Zentrum des Denkens der heiligen Philosophin beschäftigen. Am 3. April beschließt Pfarrer Dr. Georg Müller die Reihe mit seinen Gedanken zu „Edith Stein und die dunkle Nacht“. In der Tradition des Karmelordens verstand sie ihre eigene Ordensexistenz und ihr Leben, das im Dunkel der Vernichtung endete, als eine Angleichung an das Kreuz ihres Herrn Jesus Christus.