Masken und Lüften kein Problem

Die drei schriftlichen Prüfungen auf dem Weg zum Abitur 2022 sind im Gymnasium des Paul-von-Denis-Schulzentrums vorbei. Zwischen dem 5. und 21. Januar wurden die Arbeiten geschrieben. Die ersten Hürden haben die jungen Frauen und Männer also bereits genommen – auch wenn die Ergebnisse noch offen sind. Als nächstes stehen die mündlichen Prüfungen an, auf die sich alle im Moment vorbereiten. Am 21. und 22. März muss ein letztes Mal das fachliche Wissen überzeugend vermittelt werden, bevor das große Finale ins Haus steht: die Entlassfeier am Abend des 24. März – sofern Corona diese in der vorgesehenen Form zulässt. Dragana Rujak und Philip Ammermann zählen zu den Abiturienten 2022. Das Tagblatt hat sie nach der Reifeprüfung in einem weiteren Corona-Jahr gefragt. Dazu haben sie einiges zu sagen.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 7. Februar 2022.