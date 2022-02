Staubilanz 2021: Weniger Verkehr in Rheinland-Pfalz

Die Verkehrssituation auf den deutschen Autobahnen stand auch im Jahr 2021 nach wie vor im Zeichen der Corona-Pandemie. Wie die aktuelle ADAC Staubilanz zeigt, stieg die Zahl der Staumeldungen im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, fast wieder auf das Vor-Corona-Niveau. Die Gesamtdauer der Störungen war aber um rund ein Drittel geringer als 2019. Bei der Gesamtlänge der Staus verzeichnete der ADAC sogar ein Minus von 40 Prozent. Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 registrierte der ADAC wieder deutlich mehr und auch längere Staus. In Zahlen: Im Jahr 2021 wurden 685.000 Staus (2020: 513.500) gezählt. Die Dauer der Verkehrsstörungen summierte sich auf 346.500 Stunden (2020: 256.000 Stunden), die Gesamtlänge betrug dabei 850.000 Kilometer (2020: 679.000 Kilometer). Die Top 3 der Stau-Bundesländer bilden Nordrhein-Westfalen (32%), Bayern (16%) und Baden-Württemberg (9%). Auf diese drei Bundesländer entfielen somit insgesamt 57% (2020: 56%) aller Staumeldungen. In Rheinland-Pfalz sieht es hingegen deutlich positiver aus, es gehört zusammen mit dem Saarland, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zu den vier am wenigsten staubelasteten Bundesländern. Im vergangenen Jahr gab es zum zweiten Mal in Folge nicht nur weniger, sondern vor allem kürzere Staus. Insgesamt standen die Autofahrer auf rheinland-pfälzischen Straßen 8.317 (Vorjahr: 8.588) Stunden in Staus, die sich auf 19.554 (Vorjahr: 21.063) Kilometer summierten. Sowohl hinsichtlich der Staulänge wie auch der Anzahl an gemeldeten Staus entfielen vom bundesweiten Stauaufkommen rund 2,3 Prozent auf die rheinland- pfälzischen Autobahnen, die mit 877 Kilometer Länge einen Anteil von 6,6 Prozent der deutschen Autobahnen darstellen. Besonders betroffen war die A 61, die von der niederländischen Grenze kommend über Koblenz, Bingen, Worms, Ludwigshafen nach Hockenheim verläuft. Hier wurden 4.795 Staus gemeldet, die 7.056 Kilometer Stau mit sich brachten. 2020 waren es 4.539 Staumeldungen mit 8.123 Staukilometern gewesen. Zu großer Entlastung kam es 2021 auch auf der A643, die im westlichen Teil den Autobahnring rund um die Landeshauptstadt Mainz bildet. Im vergangenen Jahr wurden hier nach der A61 noch die meisten Meldungen verzeichnet (2.252 auf einer Gesamtlänge der Störungen von 815 km), 2021 waren es nur noch 415 Meldungen bei einer Gesamtlänge der Störungen von 512 Kilometern. Viele Stauschwerpunkte sind auf Baustellen bzw. Sperrungen im Umfeld zurückzuführen. In der Pfalz zeigte sich dies z.B. auf der A65, auf der es wegen grundlegender Sanierungsarbeiten mehrere Großbaustellen gab. Bundesweit gab es 2021 am Montag, 8. Februar 2021, und am Dienstag, 9. Februar 2021, die meisten Staus. Grund hierfür war ein extremer Wintereinbruch. Der ADAC zählte seinerzeit insgesamt 8.800 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 17.700 Kilometern. In Rheinland-Pfalz gab es an diesen beiden Tagen 42 bzw. 18 Staus, mit einer Gesamtlänge von 73 bzw. 19 Kilometern. Staureichster Tag in diesem Bundesland war jedoch der 3. November 2021 mit 171 Staus, die es auf insgesamt 305 Kilometer Länge brachten. Autofahrern, die keine Zeit in Staus verlieren möchten, kann die Routenplanung auf https://maps.adac.de/ gute Dienste leisten. Hier erhalten sie eine individuelle Stauprognose mit Angaben zur genauen Tages- und Uhrzeit und detaillierte Baustelleninformationen entlang der Route. Die bundesweite Meldung zur Staubilanz 2021 mit Zahlen und Grafiken sowie Angaben zur Methodik finden Sie online unter presse.adac.de