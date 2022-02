Bürgersprechstunde mit Johannes Steiniger

Der Kontakt mit den Bürgern ist Johannes Steiniger als direkt gewähltem Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Neustadt-Speyer sehr wichtig. Neben vielen Besuchen in Firmen und auf Veranstaltungen sucht er immer wieder auch die persönliche Begegnung mit den Menschen in der Region. Johannes Steiniger: „Das Corona-Virus verbreitet sich leider wieder sehr stark. Es ist sehr wichtig, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Deshalb werde ich bis zum Jahresende wieder Sprechstunden am Telefon anbieten.“ Mit der 106. Bürgersprechstunde am Telefon am Donnerstag, 3. Februar 2021, 17:00 bis 19:00 Uhr reagiert er auf die Lage. In der Sprechstunde können die Bürgerinnen und Bürger in einer vertraulichen Unterhaltung mit dem Abgeordneten auch persönliche Anliegen an die Politik vorbringen. Um die verschiedenen Anfragen besser zu koordinieren und Informationen vorzubereiten, bittet der Abgeordnete um eine kurze Anmeldung mit der Angabe von Name und Telefonnummer per E-Mail an E-Mail: johannes.steiniger@bundestag.de, Tel: 030 227-72193